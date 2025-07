Catania arrestato 19enne per spaccio grazie a una segnalazione via YouPol

L'intervento della Polizia di Stato nel quartiere San Giorgio. Un ragazzo di 19 anni, residente a Biancavilla, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stato segnalato attraverso l'applicazione YouPol, messa a disposizione dalla Polizia per segnalazioni anonime. Il giovane aveva organizzato un'attività di spaccio ben strutturata, ricevendo i clienti direttamente in strada o nella sua auto. La segnalazione è giunta alla Sala Operativa della Questura di Catania, che ha immediatamente inviato una pattuglia della squadra volanti nel quartiere San Giorgio.

