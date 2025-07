Casu Pd a TPI | Tra Trump e Musk il Governo non sa più a chi inchinarsi Ma il futuro è l’indipendenza digitale dell’Italia e dell’Europa da Usa e Cina

Onorevole Casu, come vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Lei a Milano ha condiviso l’appello dell’europarlamentare Pierfrancesco Maran e oltre 60 sindaci italiani pronti a mettere i propri territori a disposizione per avviare sperimentazioni nel settore della “Guida autonoma”. È questo il futuro dell’automotive in Italia? «La vera domanda è se vogliamo essere spettatori paganti o protagonisti nell’orientare lo sviluppo del settore. Nel secondo caso è fondamentale che l’Italia e l’Europa recuperino il drammatico ritardo che stiamo accumulando nei confronti degli Stati Uniti e della Cina in un comparto vitale per il futuro dell’automotive». 🔗 Leggi su Tpi.it

