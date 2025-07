Un ritorno nel Castelfidardo. Se ne parlava da giorni, ora è ufficiale. Tornerà a vestire il biancoverde Giacomo Mataloni, terzino sinistro di spinta, classe 1999, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli per poi esordire in D poi con la Recanatese. Da Recanati alla Vastese, Jesina e Castelfidardo, dove ha giocato con quest’ultima squadra per due stagioni, dal 2020 al 2022. Dopo l’esperienza fidardense scende all’Atletico Ascoli, poi Tolentino, Chieti, Urbino, Giulianova e Sambuceto. "Felice di tornare nel posto che mi ha cresciuto e formato - le prime parole di Mataloni dopo la firma -. Perché per questa società e tifoseria non posso mai dire di no. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Castelfidardo. Mataloni, il ritorno è più dolce: "Questo posto mi ha formato»