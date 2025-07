Case fantasma falsi voli ed escursioni inesistenti | attenzione alle truffe in vacanza Ci cascano soprattutto i ragazzi tra i 18 e i 24 anni

Estate fa rima con vacanza. La maggior parte degli italiani sceglie il periodo estivo per rilassarsi e godersi le meritate ferie. Bisogna, però, stare attenti a truffe e raggiri. Secondo l’indagine commissionata da Facile.it a Emg Different, nel 2024 sono stati più di 9 milioni gli italiani truffati. Un danno soprattutto economico, che si traduce in 560 milioni di euro. Le principali truffe online. L’indagine ha analizzato i casi in cui ci sono stati più truffe. Oltre 5,4 milioni di italiani sono stati raggirati per quanto riguarda le case fantasma. Per fortuna, due vittime su tre sono riuscite a scoprire l’inganno prima della partenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Case fantasma, falsi voli ed escursioni inesistenti: attenzione alle truffe in vacanza. “Ci cascano soprattutto i ragazzi tra i 18 e i 24 anni”

Arriva l'estate e iniziano le "truffe della casa vacanza". I carabinieri denunciano due persone - ANCONA – Doppia “truffa della casa vacanza” scoperta dai carabinieri ad Ancona e Senigallia. Entrambe attuate attraverso la tecnica del “last minute”, attraverso cui si riscuotono gli anticipi subito dalle proprie vittime salvo poi dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Bello andare in vacanza ma attenti alle truffe - Ecco cosa sapere quando si cerca casa - IN FERIE. Con l’arrivo dell’estate, puntuale come ogni anno, torna anche uno dei raggiri più insidiosi che rischia di rovinare le vacanze a molti italiani, ovvero la truffa delle case-vacanza.

