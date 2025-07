Carta spesa 2025 del Comune di Pisa | domande aperte fino al 30 luglio Bando

Il Comune di Pisa ha attivato anche per il 2025 la Carta Spesa, un contributo economico una tantum pensato per sostenere i nuclei familiari piĂą fragili nella spesa di beni di prima necessitĂ . L’iniziativa è rivolta esclusivamente a famiglie composte da 1 o 2 persone, con un ISEE non superiore a 15.000 €. Il fondo . Carta spesa 2025 del Comune di Pisa: domande aperte fino al 30 luglio Bando . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: spesa - carta - comune - pisa

Due ladri fanno la spesa con la carta rubata: subito catturati, grazie al sistema del Riconoscimento dei volti - Si sono fatti beccare mentre facevano la spesa, con la carta di credito di un'altra ignara persona, in diversi centri commerciali senza neanche provare a travisare il volto.

Arriva la “Carta Spesa 2025”, Pisa stanzia 170mila euro - Pisa, 6 giugno 2025 - Approvata in Giunta la “Carta Spesa 2025”, l’agevolazione con la quale il Comune di Pisa, per il terzo anno consecutivo, ha voluto ampliare la platea di destinatari della Carta acquisti solidale introdotta dal Governo e prevista per i nuclei familiari composti da tre o più persone.

Sociale, in arrivo la Carta Spesa 2025 - Approvata in Giunta la 'Carta Spesa 2025', l’agevolazione con la quale il Comune di Pisa, per il terzo anno consecutivo, ha voluto ampliare la platea di destinatari della Carta acquisti solidale introdotta dal Governo e prevista per i nuclei familiari composti da tre o più persone.

Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per la Carta Spesa 2025, un contributo economico per l’acquisto di beni di prima necessità destinato alle famiglie in difficoltà . ? Chi può fare domanda: Famiglie residenti nel Comune di Pisa con specifici requisiti Vai su Facebook

Sociale, a 512 famiglie pisane la “Carta Spesa 2024”; Sociale, pubblicato il bando per richiedere la 'Carta Spesa 2025'; Sociale, pubblicato il bando per richiedere la “Carta Spesa 2025”. Requisiti, domande e misura del contributo. A disposizione 170mila euro.

Pisa, "Carta Spesa 2024": da martedì le domande per richiedere il ... - A partire da domani, martedì 20 agosto, sarà possibile presentare domanda online per richiedere la "Carta Spesa 2024", l’agevolazione con la quale il Comune di Pisa, per ... Segnala lanazione.it

Carta spesa 2024: domande al via. Il Comune stanzia 140mila euro - Da oggi, martedì 20 agosto, sarà possibile presentare domanda online per richiedere la “Carta Spesa 2024”, ’agevolazione con la quale il Comune di Pisa, per il secondo anno consecutivo ... Scrive lanazione.it