Carrarese Confermata gran parte della rosa Sei nuovi acquisti per il tecnico Calabro

Si suda nel ritiro di Pontremoli dove tra doppie sedute di allenamento e lavoro sia fisico che tecnico è iniziata l’opera di costruzione della nuova Carrarese. L’allenatore Antonio Calabro si è visto riconfermata gran parte della rosa della scorsa stagione. Dei giocatori partiti per questa prima parte della preparazione ben 17 su 23 sono già stati alle sue dipendenze. Gli resta da fare la conoscenza dei 6 nuovi acquisti cercando di capirne quanto prima caratteristiche e qualità . Quattro sono ragazzi in quota giovani (Accornero, Parlanti, Cham e Rubino) mentre Bozhanaj e Distefano pur non rientrando negli Under sono comunque un 2001 e un 2003. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Confermata gran parte della rosa. Sei nuovi acquisti per il tecnico Calabro

