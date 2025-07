«Bisogna che Beppe (Sala, ndr) convochi Marinoni e ci parli, io ho sentito anche Beppe e gli ho inviato un messaggio dicendo: «Guarda, a livello personale, ti dico che c'è una situazione che mi fa paura, non fa bene». È in questo vocale inviato il 21 giugno 2023 al re del mattone Manfredi Catella che l'archistar Stefano Boeri si lamenta dell'iter in Commissione Paesaggio del Comune di Milano, che per ben due volte ha bocciatoil suo progetto del grattacielo Pirellino. Una situazione inaccettabile, al punto da spingere Boeri a chiedere al sindaco del Pd di intervenire per superare l'impasse. Con toni che gli inquirenti definiscono «molto risoluti e di comando», Boeri scrive a Sala, ora indagato: «Caro Beppe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Caro Beppe intervieni tu". Pressing su Sala: il "no" diventa parere favorevole