Carico di marijuana intercettato in un container al porto di Gioia Tauro | sequestrati 1.220 chili

Un altro ingente carico di sostanza stupefacente è stato sequestrato al porto di Gioia Tauro dal comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria e dai funzionari dell'ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm). La marijuana, oltre una tonnellata, scoperta all'interno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Al porto di Gioia Tauro oltre un quintale di marijuana in un container che trasportava legnami - La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali destinatarie l’enorme introito di circa 1 milione e 800 mila euro. Da quicosenza.it