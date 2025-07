Captain Planet | Netflix pronto a sviluppare una serie tv

Captain Planet and the Planeteers si avvia ad ottenere un adattamento televisivo sotto il marchio Netflix. Per anni in fase di sviluppo, la serie in live-action ispirata alla serie animata Captain Planet and the Planeteers pare stia finalmente ottenendo la spinta necessaria. Secondo un nuovo aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, pare che Netflix sia piombata sul progetto acquisendone i diritti. Ma c’è di piĂš, il nuovo progetto pare che vedrĂ la Appian Way di Leonardo DiCaprio e la Berlanti Productions di Greg Berlanti come partner produttivi. La fonte ha aggiunto che la serie sarĂ scritta da Tara Hernandez. 🔗 Leggi su Universalmovies.it Š Universalmovies.it - Captain Planet | Netflix pronto a sviluppare una serie tv

