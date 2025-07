Caos liste d' attesa Polichetti Udc | Cure rapide solo a pagamento sistema in crisi etica

Prenotare un esame attraverso il Sistema sanitario nazionale è ormai, per molti cittadini, una corsa a ostacoli contro il tempo e contro un sistema che sembra sempre più scoraggiare l’accesso alle cure pubbliche. Tempi infiniti per una Tac o per semplici analisi, mentre gli stessi esami -. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: sistema - cure - caos - liste

Da Gaza a Napoli, bambino palestinese arriva al Santobono per le cure: ha una rara patologia del sistema immunitario - Un paziente di appena 2 anni proveniente dalla Palestina è arrivato alle prime luci dell?alba al Santobono con un?ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro dopo essere atterrato.

Da Gaza a Napoli, bambino palestinese arriva al Santobono per le cure: ha una rara patologia del sistema immunitario - Un paziente di appena 2 anni proveniente dalla Palestina è arrivato alle prime luci dell?alba al Santobono con un?ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro dopo essere atterrato.

Tumori, Ciocchetti (Fdi): "Investire in prevenzione sostiene sistema e cure" - Sul progetto di screening del San Camillo, 'modello da sviluppare assolutamente a livello nazionale' Roma, 9 lug.

Caos liste d'attesa, Polichetti (Udc): Cure rapide solo a pagamento, sistema in crisi etica; Ampliamento del porto di Salerno, il gruppo politico “Vietri che vogliamo” lancia l’allarme: “Serve un incontro aperto sul tema”; Lo stesso medico, due liste d'attesa: così si cura soltanto chi può pagare.

Caos liste d'attesa in provincia di Salerno, l'ira di Polichetti (Udc) - L'articolo Caos liste d'attesa in provincia di Salerno, l'ira di Polichetti (Udc) proviene da OttoPagine. Secondo msn.com

Caos al Pronto soccorso, l'Azienda Sanitaria: "In campo tutte le misure necessarie per risolvere la situazione" - Usa questa parole l'Azienda sanitaria per spiegare il caos al Pronto Soccorso che si sta registrando a partire dalla scorsa ... Si legge su ildolomiti.it