Una serata di vera milanesità, tra canzoni e cabaret. Un omaggio alla cultura meneghina e dialettale con uno spettacolo che terrà insieme musica e risate. È quanto andrà in scena oggi alle 21 nella storica Corte Tanzi di via Italia ad Albiate, dove si terrà il concerto degli Scumpilescion Cantiamo Milano: proporranno canzoni milanesi, popolari e d’autore, e cabaret in dialetto, tra pezzi di Nanni Svampa, Enzo Jannacci, Cochi e Renato, i Gufi, Giorgio Gaber e Roberto Vecchioni. L’ingresso è libero. L’evento fa parte degli appuntamenti della rassegna “ Aspettando San Fermo “, organizzata dall’associazione Amici di San Fermo in collaborazione con la sezione locale del Cai e con Spazio Giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Canzoni e cabaret per un incontro all’insegna della milanesità