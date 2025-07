Cantine Brusa firmati i verbali per la cassa integrazione

Importante passo avanti per i lavoratori delle Cantine Brusa. L’altro giorno si sono infatti svolti gli esami congiunti tra i sindacati e, da prima, il Ministero del Lavoro, e poi la Regione, che hanno portato alla sottoscrizione di due verbali di accordo per la Cassa integrazione straordinaria per i dipendenti delle Cantine Brusa Spa in liquidazione giudiziale. Il primo, sottoscritto con l’amministratore delegato subentrato alla proprietĂ , copre il periodo dal 4 febbraio 2025 al 18 giugno 2025 e interessa 35 dipendenti; il secondo, sottoscritto con il curatore fallimentare, per il periodo dal 19 giugno al 31 dicembre 2025, interessa 26 dipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantine Brusa, firmati i verbali per la cassa integrazione

In questa notizia si parla di: cantine - brusa - verbali - cassa

Cantine Brusa sotto la lente. Procedura di liquidazione, si muove anche la Procura - Il Tribunale di Bologna ha decretato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Cantine Brusa, storica azienda di Toscanella di Dozza (Bologna) con una storia risalente al 1888 e specializzata nella lavorazione e trasformazione di mosti d’uva in mosti e succhi concentrati.

Cantine Brusa, firmati i verbali per la cassa integrazione; Cantine Brusa di Toscanella, sottoscritti i verbali di accordo per la cassa integrazione; Dozza, sottoscritti accordi per la cassa integrazione dei lavoratori delle Cantine Brusa in liquidazione.

Cantine Brusa di Toscanella, sottoscritti i verbali di accordo per la cassa integrazione - «Auspichiamo che il pagamento della Cigs avvenga con la massima rapidità possibile» ... Secondo ilnuovodiario.com

Dozza, sottoscritti accordi per la cassa integrazione dei lavoratori delle Cantine Brusa in liquidazione - Accordo per la Cassa integrazione straordinaria per i dipendenti delle Cantine Brusa di Dozza. Lo riporta corriereromagna.it