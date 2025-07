Cantieri Sala trema | 74 coinvolti Così si approvavano i lavori

Lievitano i numeri della maxi inchiesta sull'urbanistica che ha travolto i vertici del potere milanese, coinvolgendo in prima persona il sindaco Beppe Sala e che ha portato alla richiesta di arresto per l'assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi. Sono al momento 74 gli indagati totali. Le accuse vanno dalla corruzione al falso, dall'abuso edilizio alla lottizzazione abusiva fino all'induzione indebita. E se la lista dei politici nei guai sarebbe (per ora) completa, potrebbero invece essere a rischio altri alti funzionari di Palazzo Marino. La Procura di Milano, con i pm Paolo Filippini, Mauro Clerici e Marina Petruzzella e l'aggiunto Tiziana Siciliano, ha deciso di accorpare in un unico maxi fascicolo i filoni principali dell'affaire urbanistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cantieri, Sala trema: 74 coinvolti. Così si approvavano i lavori

In questa notizia si parla di: sala - cantieri - trema - coinvolti

Milano, media: Sala indagato. Chiesti i domiciliari per assessore Tancredi e costruttore Catella; Chiesti i domiciliari per l'assessore Tancredi e il costruttore Catella. Media: Sala è indagato.

Cantieri, Sala trema: 74 coinvolti. Così si approvavano i lavori - E il membro della commissione chiede favori all'archistar per il figlio ... Da msn.com

Milano trema, Sala indagato per falso e induzione indebita. Chiesti gli arresti per Catella - I pm chiedono l’arresto per l’assessore Tancredi, l’imprenditore Catella e altri 4 per corruzione: «Boom edilizio fuori controllo» Le accuse a Stefano Boeri ... Lo riporta msn.com