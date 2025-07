Cantieri i lavori sul Viadotto dell’Indiano procedono come da programma

I lavori sul Viadotto dell’Indiano vanno avanti come da programma e la conclusione del cantiere attualmente in corso è prevista per il 14 agosto. È quanto precisano dagli uffici della Mobilità in merito a un presunto prolungarsi della sostituzione delle barriere di sicurezza delle corsie di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - viadotto - indiano - programma

Lavori di manutenzione al viadotto ’Centrale’: chiusure notturne - Sulla strada statale 4 ’Via Salaria’ sono in corso i lavori di manutenzione programmata per il miglioramento sismico del viadotto ’Centrale’, nel comune di Acquasanta Terme, avviati da Anas per un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro.

Ofantin, conclusi i lavori Anas sul viadotto “Tagliabosco” - Tempo di lettura: < 1 minuto  Conclusi i lavori a cura dell’Anas sul viadotto “Fosso Tagliabosco” della Statale 7 Ofantina nel territorio del comune di Montella, in provincia di Avellino.

Iniziati i lavori per il nuovo viadotto dell'autostrada Ragusa-Catania - Webuild ha iniziato i lavori dell'opera più importante dell'autostrada Ragusa-Catania, corridoio cruciale per la viabilità del versante orientale dell'isola.

#focusFirenze - I lavori sul Viadotto dell’Indiano vanno avanti come da programma e la conclusione del cantiere attualmente in corso è prevista per il 14 agosto. È quanto precisano dagli uffici della Mobilità in merito a un presunto prolungarsi della sostituzione Vai su X

Inaugurato il primo lotto dei lavori sulla SR 436 tra Fucecchio e San Miniato! Nuova pista ciclabile, viabilità più sicura e un passo avanti per la mobilità sostenibile e i collegamenti nord-sud della Toscana. Il presidente Eugenio Giani ha tagliato il nastro Vai su Facebook

Cantieri, i lavori sul Viadotto dell’Indiano procedono come da programma; Ponte all’Indiano in fila indiana; Firenze, lavori e code sul Viadotto dell'Indiano. Il Comune: 'Interventi fino al 14 agosto'.

Ponte all’Indiano in fila indiana - Secondo gli uffici della Mobilità i lavori procedono come da programma ... Scrive nove.firenze.it

Firenze, lavori e code sul Viadotto dell'Indiano. Il Comune: 'Interventi fino al 14 agosto' - Palazzo Vecchio ha voluto fare chiarezza, con una nota, in merito al programma dei lavori: "I lavori sul Viadotto dell’Indiano vanno avanti come da programma e la conclusione del cantiere attualmente ... Segnala 055firenze.it