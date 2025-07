Cancelli di Castel Porziano il patatrack nell’anno del Giubileo

Ostia, 16 luglio- I Cancelli, quei due chilometri di arenile sogno estivo del romano in vacanza, sono diventati esperienza per stomaci forti. Preda del degrado e della noncuranza, le spiagge vicine alla Tenuta di Castel Porziano sono carenti di servizi, quando non proprio brulle e degradate. Un vero peccato, se si pensa che erano meta prediletta di diecimila persone nei weekend estivi. Molte le segnalazioni sullo stato di alcune porzioni di spiaggia: tra rifiuti abbandonati, bagni chiusi e nessuna possibilitĂ di affittare un lettino, questa folla, a metĂ estate, nell’anno del Giubileo, dovrĂ riversarsi altrove. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it