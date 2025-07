Cancellazioni estive dei treni tra Gallarate e Porto Ceresio e per i TiLo tra Svizzera e Malpensa | ecco quali

GALLARATE, 17 luglio 2025 – Estate di lavori sulla linea tra Gallarate e Porto Ceresio e sulla diramazione Arcisate-Stabio dove passano i treni TiLo che collegano la Svizzera con Malpensa. RFI ha previsto dal 28 luglio al 24 agosto interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale, con i treni regionali a subire importanti variazioni. I lavori interesseranno la linea del Passante Ferroviario di Milano dove saranno effettuate opere di rinnovo binari e potenziamento tecnologico per 5 milioni. Dunque i pendolari al lavoro ad agosto e i turisti dovranno prestare attenzione a modifiche e cancellazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cancellazioni estive dei treni tra Gallarate e Porto Ceresio e per i TiLo tra Svizzera e Malpensa: ecco quali

