CANALE 5 MANDA IN TILT RAI1 | CROLLANO GLI ASCOLTI E SCATTA L’ALLARME A VIALE MAZZINI

Canale 5 dalla crisi nera che durava da diverse stagioni ad una rinascita improvvisa, dirompente e sopra ogni piĂą rosea attesa. Dalla Ruota della Fortuna al nuovo pomeriggio a tutto soap è record di ascolti. Ieri sera l’Auditel ha certificato il boom dell’ammiraglia Mediaset e il tracollo altrettanto sorprendente di Rai1, reduce da una stagione d’oro e di colpo sembra sciogliersi come la neve al sole. Fuoco di paglia o no? Certo valutare gli ascolti con l’Italia sotto il caldo africano è forse limitante ma il trend a favore di Canale 5 pare marcato e ben al di lĂ degli obiettivi di ascolto che si erano prefissati in quel di Cologno Monzese. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 MANDA IN TILT RAI1: CROLLANO GLI ASCOLTI E SCATTA L’ALLARME A VIALE MAZZINI

PALINSESTI 11-17 MAGGIO 2025: RAI1 TRA L’EUROVISION E DUE CULT, IL VALZER DI CANALE 5 - Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dall’11 al 17 maggio 2025 Rai1 D: Le Indagini di Lolita Lobosco 3 (1/4) R L: Gerri (2/4) 1°Tv M: Simon Coleman 1°Tv M: Pretty Woman G: Don Matteo 13 (1/10) R V: Sognando Ballando Con Le Stelle (2/4) S: Eurovision Song Contest: Finale Canale 5 D: The Couple: Una Vittoria per Due (5/5) L: L’Isola dei Famosi M: Maria Corleone 2 (3/4) 1°Tv M: Coppa Italia: Milan-Bologna G: Lo Show dei Record (10/10) V: Tradimento 2 1°Tv S: Corro da Te Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Dal 12/05, ore 18:45 – Caduta Libera Rai2 D: N.

