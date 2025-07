Campi Flegrei forte scossa di terremoto anche a Napoli | paura e gente in strada Sciame sismico in corso

Tanta paura e gente in strada: una violenta scossa di terremoto è stata avvertita in praticamente tutta la cittĂ di Napoli e nell’area dei Campi Flegrei questa mattina, venerdì 18 luglio 2025. Un forte terremoto di magnitudo 4 è stato registrato questa mattina in tutta la cittĂ di Napoli e parte della provincia partenopea, in particolare nell’area dei Campi Flegrei. Tanta la paura con centinaia di segnalazioni alle autoritĂ . “Al Vomero si è sentita molto forte, quindi non oso pensare ai Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Notizie.com

