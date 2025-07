Campagna contro la giurista pro aborto proposta dalla Spd | in Germania la prima mini-crisi nel governo Merz

Doveva essere solo una formalità l’elezione da parte del Bundestag di tre giudici nei posti vacanti della Corte costituzionale tedesca. Ma i nomi concordati dai partiti della maggioranza di Grosse Koalition (cristianodemocratici di Cdu e Csu e socialdemocratici della Spd) non sono stati sufficienti per superare l’ostacolo del voto in Aula, dopo il primo ok in commissione. Inaspettatamente le forze di governo hanno chiesto lo stralcio del voto dall’ordine del giorno. Una giurista indicata dalla Spd, Frauke Brosius-Gesdorf, 54 anni, docente di diritto pubblico all’università di Potsdam, non avrebbe più avuto il sostegno necessario all’interno della Cdu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

