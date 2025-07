Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. La stagione dell’ Inter sta per ripartire e lo farà mercoledì ad Appiano Gentile, dove sono attesi i giocatori che non hanno preso parte al Mondiale per Club. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, torneranno in anticipo rispetto al resto del gruppo cinque giocatori chiave: Piotr Zielinski, Yann Bisseck, Davide Frattesi, Benjamin Pavard e soprattutto Hakan Calhanoglu. Per tutti sono previsti controlli medici approfonditi prima delle prime sedute atletiche e tattiche agli ordini di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, arriva il confronto con Lautaro e Chivu: cosa è emerso, sensazione chiara per il futuro