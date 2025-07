Calendario Universiadi 2025 oggi | orari 18 luglio programma tv streaming italiani in gara

Venerdì 18 luglio proseguiranno le Universiadi 2025: il programma prevede che l’Italia sia protagonista sin da subito, con la scherma ed il nuoto. Taekwondo e tennis accompagneranno il calendario azzurro della mattinata, con ginnastica ritmica e pallanuoto. L’Italia punta a far bene sia nei tuffi che entrambe le Nazionali di volley, mentre in serata l’attenzione sarà rivolta totalmente al nuoto. Le Universiadi 2025 saranno trasmesse in diretta tv su dalle 18.55 su Eurosport 1 HD (nuoto), mentre la diretta streaming sarà garantita su FISU.tv, dalle 11.25 su discovery+, e dalle 18.55 su DAZN (nuoto), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 18 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

