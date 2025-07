Caldo estremo in arrivo picco fino a 46°C all' ombra | Messina da bollino giallo a quello arancione

Picco termico nel weekend per l'Italia, che proprio sabato e domenica vivrĂ i giorni piĂą caldi previsti dal bollettino del ministero della Salute. Almeno cinque giorni di caldo estremo sull'Italia, con temperature massime che arriveranno anche a 46°C all'ombra al Sud. L'Anticiclone Africano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Caldo estremo, Croce Rossa in bici per scongiurare infarti - Ascoli, 10 luglio 2025 – Anche quest’anno dal 15 luglio al 20 agosto, il Comitato locale della Croce Rossa Italiana collaborerà con il Comune di Ascoli per presidiare le vie del centro storico e le zone di maggiore afflusso locale e turistico, al fine di svolgere un efficace servizio di emergenza sanitaria.

Caldo estremo, a Terni la maglia nera d’Italia: ecco l’Indice del clima 2025 - Bari in cima con il clima migliore, bene in generale le città del Mezzogiorno e le zone costiere. Terni, Caserta e Asti sul fondo.

Clima, Caserta peggiore in Italia: malissimo Benevento per caldo estremo ed escursione - Tempo di lettura: 2 minuti Caserta è la città capoluogo con il peggior clima in Italia. A decretarlo è il Sole 24 Ore attraverso l’indice del clima pubblicato sul quotidiano di oggi: la classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024, indica quale delle 107 città capoluogo ha il clima migliore, in grado cioè di offrire un maggiore benessere a chi vive sul territorio, in base a quindici parametri che misurano le più frequenti condizioni di “bel tempo”, con cinque parametri in più rispetto alla classifica 2024.

