Caldo africano in Emilia Romagna | in arrivo i giorni più roventi dell’estate

Bologna, 18 luglio 2025 – Ondata di caldo africano in arrivo in Emilia Romagna con temperature record che potrebbero sfiorare i 38°. Caldo intenso quindi fino a metĂ della settimana prossima a causa dell'ennesima espansione dell'Anticiclone africano. A Bologna farĂ sempre piĂą caldo almeno fino a lunedì: oggi massime intorno ai 33-34° ma il weekend rovente partirĂ con la giornata di sabato con temperature massime che domenica toccheranno i 36° a Bologna, Forlì e Ferrara. E la settimana non partirĂ tanto meglio con lunedì 21 luglio che pare a essere destinato come uno dei lunedì piĂą roventi dell’estate: le massime potrebbero infatti aggirarsi intorno ai 38°. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo africano in Emilia Romagna: in arrivo i giorni piĂą roventi dell’estate

