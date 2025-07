Caldo africano ci aspettano 5 giorni di fuoco | dove si supereranno i 40°C

Dal caldo "normale" di questi ultimi giorni a quello estremo che alcune zone d'Italia sperimenteranno a partire giĂ dal prossimo fine settimana: ci aspettano almeno cinque giorni con temperature massime potenzialmente da record e ben superiori ai 40°C all'ombra. Il "forno" africano. Saranno i giorni piĂą caldi del 2025 con potenziali criticitĂ dovute all'eccessiva calura: tutta colpa dell' espansione dell'anticiclone africano che prenderĂ in pieno il Centro-Sud con aria caldissima dal deserto del Sahara e le mappe meteo dal colore viola. I valori potranno toccare addirittura picchi fino a 46°C all'ombra sulle estreme regioni meridionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caldo africano, ci aspettano 5 giorni di fuoco: dove si supereranno i 40°C

