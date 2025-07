Calderone | Dati incoraggianti su sicurezza e occupazione Bene il governo sui dazi

«Il nostro dovere istituzionale è fare di tutto per evitare che tali fenomeni accadano. I numeri sono importanti, ma le vite delle persone contano di più e quindi non possiamo celebrare nulla, perché ogni giorno siamo al lavoro per garantire sempre di più la sicurezza dei lavoratori». È con queste parole di doverosa sobrietà che il ministro per il Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, commenta gli incoraggianti dati sulla diminuzione degli incidenti nei cantieri, nelle aziende e negli uffici. Secondo un report di Inail si è registrato nel 2024 un calo complessivo del numero di infortuni, dovuto principalmente alla riduzione di quelli occorsi ai lavoratori sul luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Calderone: "Dati incoraggianti su sicurezza e occupazione. Bene il governo sui dazi"

