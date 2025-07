Calciomercato Roma Ferguson sempre più vicino | sì al prestito si tratta con il Brighton

Sono giorni caldi sul fronte mercato per la Roma, che lavora senza sosta per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa sempre più competitiva. Frederic Massara è impegnato su più tavoli, ma una delle trattative più avanzate è quella per Evan Ferguson, attaccante irlandese di proprietà del Brighton. Il classe 2004, reduce da una stagione complicata tra infortuni e poche presenze divise tra Brighton e West Ham, sembra aver scelto il progetto giallorosso. Anticipata la concorrenza. La Roma si è mossa in anticipo rispetto alla concorrenza, riuscendo a ottenere il sì del giocatore per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Ferguson sempre più vicino: sì al prestito, si tratta con il Brighton

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Roma, Ferguson apre al trasferimento: trattativa in corso col Brighton - La Roma continua a lavorare per rinforzare l’attacco dopo le partenze di Abraham e Shomurodov. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso sta portando avanti la trattativa con il Brighton per Evan Ferguson, classe 2004.

Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì - La Roma accelera. Il mercato giallorosso entra in una fase calda, con il club impegnato su più tavoli per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi.

