Calciomercato Roma caccia al vice Svilar | sondaggio per Perin

Sono ore roventi a Trigoria, con la dirigenza giallorossa impegnata su più fronti per poter cosegnare a Gasperini il primo rinforzo del suo nuovo ciclo. Sebbene l’attenzione al momento è rivolta principalmente sulla questione Rios-El Ayanoui e sull’imminenente chiusura per Evan Ferguson, parallelamente prosegue la caccia al vice Svilar. Con la cessione di Gollini in prestito alla Cremonese, la Roma è chiamata a intervenire sul mercato per poter colmare lo spazio vuoto nel ruolo di secondo portiere, spazio che potrebbe essere colmato da Mattia Perin. L’estremo difensore classe 1992 potrebbe lasciare la Juventus in cerca di nuove avventure. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, caccia al vice Svilar: sondaggio per Perin

