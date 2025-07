Calciomercato Milan | si riapre una pista a sorpresa per il centrocampo

. I rossoneri ci provano per il giovane e promettente spagnolo Il calciomercato Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del confermato tecnico Massimiliano Allegri, sta intensificando i propri sforzi per portare a Milano il giovane e promettente centrocampista spagnolo Javi Guerra. Nelle ultime ore, i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan: si riapre una pista a sorpresa per il centrocampo

In questa notizia si parla di: milan - calciomercato - riapre - pista

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

#Milan, difficoltà per #Jashari: si riapre la pista che porta a #JaviGuerra. Nuovi contatti con il giocatore Vai su X

️ Fiorentina, si riapre la pista bianconera per l'attacco? ️ https://tinyurl.com/ylffnque ️ di Alessandro Cascino Vai su Facebook

Milan, difficoltà per Jashari: si riapre la pista che porta a Javi Guerra. Nuovi contatti con il giocatore; Calciomercato Milan, torna la pista Javi Guerra: nuovi contatti; Calciomercato, ultime news del 22 gennaio 2025: accordo trovato per Walker, arriva domani a Milano. Inter su Zalewski. Napoli, si riapre la pista Adeyemi. Kolo Muani, a breve l'ufficialità..

Ultimi aggiornamenti: 17 lug 2025, 22:51 - Dopo aver ufficializzato Samuele Ricci e Luka Modric, il Milan ha come obiettivo primario per il centrocampo Ardor Jashari. calciomercato.com scrive

Mercato Milan, si riapre la pista: clamoroso ritorno di fiamma - Il mercato dei rossoneri è tutt’altro che fermo, a Casa Milan valutano ogni opzione e opportunità; nelle ultime ore arrivano news importanti Il Diavolo è attivo sul mercato e tiene monitorato tutte le ... Scrive informazione.it