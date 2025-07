calciomercato le ultime notizie in diretta del 18 luglio

Calciomercato, le notizie di oggi 18 luglio Segui qui tutte le notizie live di calciomercato. Comunicati ufficiali, trattative ma anche indiscrezioni e indizi social. Tutto quello che c’è da sapere sul mercato in vista della nuova stagione sportiva. Inizio diretta: 180725 08:25 Fine diretta: 180725 22:30 08:10 180725 Jashari verso il Milan Il centrocampista svizzero Ardon Jashari vuole il Milan, e i rossoneri hanno presentato un’offerta al Bruges da 32,5 milioni per il cartellino del giocatore. Jashari non si è presentato al raduno con i compagni e non ha preso parte alla foto ufficiale del Bruges. 🔗 Leggi su Lapresse.it

