Calciomercato la storia di Kaio Jorge e il sogno di tornare in Europa | da flop con la Juventus alla rinascita in Brasile

Ci sono amori che sbocciano all’improvviso, storie che finiscono e altre che non iniziano mai del tutto. Quella tra Kaio Jorge e la Juventus appartiene a quest’ultima categoria. Una storia nata nel 2021 quando, a soli 19 anni, i bianconeri riuscirono a portarlo a Torino dopo un lungo duello di mercato con il Milan. Da allora, la parabola del talento brasiliano ha conosciuto più ombre che luci. Dopo un esordio promettente nel derby contro il Torino, che colpì favorevolmente lo stesso Allegri, il campo è diventato per lui quasi un miraggio. Sono state appena 11 le presenze con la maglia bianconera, per lo più spezzoni da pochi minuti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato, la storia di Kaio Jorge e il sogno di tornare in Europa: da flop con la Juventus alla rinascita in Brasile

