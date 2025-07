Calciomercato Juventus aumenta la lista di Comolli per la fascia | non solo Pubill e Vazquez! Altri tre nomi | tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, aumenta la lista di Comolli per la fascia: gli aggiornamenti sui calciatori accostati. Ci sono tanti nomi seguiti dal calciomercato Juventus sulla fascia. Come riportato da Tuttosport, oltre a Vazquez ci sarebbero altri nomi. Tra questi Marc Pubill, giovane terzino spagnolo dell’ Almeria, sta attirando l’attenzione di diverse squadre in Serie A, con la Juventus che si è recentemente inserita nella corsa per assicurarsi il suo cartellino. Pubill, classe 2003, è stato accostato anche a Wolverhampton e Milan, con quest’ultimo particolarmente interessato a rinforzare la fascia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, aumenta la lista di Comolli per la fascia: non solo Pubill e Vazquez! Altri tre nomi: tutti i dettagli

Cambiaso Juventus, Tudor si affida al 27 bianconero che verrà confermato su quella fascia per la sfida contro il Monza! La scelta è ufficiale - di Redazione JuventusNews24 Cambiaso Juventus, Tudor decide di affidarsi al 27 bianconero per la gara contro il Monza! Ecco in che zona di campo giocherà .

Cambiaso Juventus, Tudor si affida al 27 bianconero verrà confermato su quella fascia per la sfida contro il Monza! La scelta è ufficiale - di Redazione JuventusNews24 Cambiaso Juventus, Tudor decide di affidarsi al 27 bianconero per la gara contro il Monza! Ecco in che zona di campo giocherà .

Mercato Juventus: «non è una priorità ». Cambia lo scenario per il pallino bianconero sulla fascia! L’indiscrezione lo avvicina a Torino… - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus: «non è una priorità ». Può cambiare tutto per l’obiettivo bianconero sulla fascia! L’indiscrezione lo avvicina a Torino.

