Calciomercato Juve, ha stregato Tudor: i bianconeri pronti ad andare sull’attacco. Tutti gli aggiornamenti. Il calciomercato Juventus sta seriamente entrando in gioco per cercare di assicurarsi Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma, classe 2006. Il giocatore, che ha avuto un percorso di crescita molto rapido, ha suscitato l’interesse di diverse squadre di Serie A, tra cui Inter e Milan, ma ora anche la Juve sembra intenzionata a fare un passo in avanti per portarlo a Torino. Calciomercato Juve, tutti i dettagli sull’obiettivo dei bianconeri. Arrivato al Parma un anno fa dalla Sampdoria per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, Leoni si è subito messo in evidenza, non solo per le sue qualitĂ tecniche, ma anche per la sua soliditĂ difensiva e il carattere da leader. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, ha stregato Tudor: i bianconeri sono pronti a fare follie per questo difensore! La concorrenza non manca: le ultimissime