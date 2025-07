Calciomercato Inter | primo no Atalanta per Lookman Perché Marotta è convinto di farcela comunque

. Partito l’assalto all’attaccante della Dea L‘Inter fa sul serio e lancia ufficialmente l’assalto al suo obiettivo primario: Ademola Lookman. Le ferite lasciate dalla scorsa stagione bruciano ancora e la voglia di consegnare al nuovo tecnico, Cristian Chivu, un’arma straordinaria per sfidare il Napoli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter: primo no Atalanta per Lookman. Perché Marotta è convinto di farcela comunque

In questa notizia si parla di: inter - lookman - calciomercato - primo

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità, poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

#Calciomercato, #Inter: #Lookman è il primo obiettivo per l'attacco. C'è già un'intesa con il nigeriano. Nerazzurri pronti a investire 40 milioni di euro a prescindere dalle uscite (@DiMarzio) #Transfers Vai su X

#calciomercato Inter: Mister X ha un volto, ed è quello di #Lookman, l'Atalanta chiede non meno di 50mln e ci sono diverse pretendenti in Italia e all'estero, trattativa assolutamente non facile. Chivu vorrebbe il giocatore per completare il pacchetto offensivo. Be Vai su Facebook

Inter, formalizzati i 40 milioni per Lookman. L'Atalanta rigetta l'offerta; Inter, Nico Gonzalez tra le alternative a Lookman: proposto anche Sancho, su cui c'è la Juventus; Inter, accordo con Lookman: le cifre dell'affare e come giocherebbero i nerazzurri.

Inter a mani vuote, salta l’arrivo di Lookman: il motivo - Ademola Lookman sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione, ma invece così non sarà. Lo riporta calciomercato.it

Gazzetta: “Ecco i dettagli dell’infortunio al polpaccio di Lookman e come sta” - Il nigeriano, primo obiettivo dell'Inter per l'attacco, ha accusato un piccolo problema fisico al raduno con l'Atalanta ... fcinter1908.it scrive