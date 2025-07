Calciomercato Fiorentina | Pioli ha chiesto il suo pupillo

. I Viola a caccia di un rinforzo a centrocampo, le ultime novità La Fiorentina ha un obiettivo chiaro e ambizioso per il suo centrocampo: regalare al nuovo allenatore Stefano Pioli un rinforzo di altissimo livello per alzare la qualità della mediana. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina: Pioli ha chiesto il suo pupillo

Calciomercato.com – Betis-Fiorentina LIVE

Calciomercato Fiorentina, nel mirino Nadir Zortea per rinforzare ulteriormente la fascia. L’indiscrezione - Calciomercato Fiorentina, nel mirino per rinforzare la fascia. Nadir Zortea obiettivo numero uno in vista dell’estate.

Calciomercato Fiorentina, ritorno di fiamma per il centrocampista Frendrup. L’indiscrezione viola - Calciomercato Fiorentina, continua il pressing nei confronti del centrocampista del Genoa Frendrup. Nuovo assalto dopo il fallimento a gennaio? La priorità per il calciomercato Fiorentina rimane un nome: Frendrup.

Pioli ha chiesto un difensore per completare il reparto: E c'è un giocatore che ha le caratteristiche giuste per lui...

Durante la presentazione come nuovo allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli ha raccontato un curioso retroscena legato ai suoi anni in rossonero ? Quando il futuro di Zlatan Ibrahimovic era incerto, il nome chiesto alla dirigenza per sostituirlo era quello d

Calciomercato, Pioli ha chiesto un grande ex Milan: È il vero obiettivo per il centrocampo viola; Calciomercato Fiorentina: obiettivo centrocampo, Pioli guarda in casa Inter; Calciomercato Fiorentina: pronti due acquisti a centrocampo.

Calciomercato Fiorentina, prima richiesta di Pioli: occhi sul giocatore del Milan - Calciomercato Fiorentina, Stefano Pioli ha richiesto alla sua dirigenza il calciatore che ha già allenato al Milan

Fiorentina, Pioli: "Allegri non ci vede in lizza per la Champions, me lo sono segnato. Queste una sfida per me" - Il tecnico parmigiano si è presentato questa mattina ai giornalisti direttamente dal Media Center del Viola Park ... Da calciomercato.com