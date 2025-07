Calciomercato Como Perrone a titolo definitivo dal City Fabregas | Siamo entusiasti

. Il comunicato della societĂ lariana Con un comunicato il Como ha ufficializzato l’ingaggio definitivo del centrocentrocampista argentino Máximo Perrone dal Manchester City. IL COMUNICATO – Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo del centrocampista argentino Máximo Perrone dal Manchester City. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Como, Perrone a titolo definitivo dal City. Fabregas: «Siamo entusiasti»

In questa notizia si parla di: como - perrone - definitivo - calciomercato

DIRETTA Serie A, Como-Cagliari 0-0: Caprile dice no a Perrone LIVE - Dopo l’anticipo del venerdì, torna in campo la Serie A col primo dei tre appuntamenti in programma questo sabato Si apre il sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, la terzultima, con una sfida che significa molto, soprattutto per la squadra che gioca in trasferta.

Como-Inter LIVE 0-0: occasione per Van der Brempt, poi Perrone salva tutto su Darmian - Como-Inter, 38esima giornata di Serie A. Como-Inter 0-0 MARCATORI: - GOAL E AZIONI SALIENTI 8` - Carlos Augusto al volo sulla punizione di Calhanoglu,.

Como Inter LIVE 0-0: Perrone salva sulla linea su Darmian - di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 38° e ultimo turno di Serie A: seguilo live con noi.

