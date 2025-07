Calciomercatocom – Inghilterra-Italia femminile | dove vederla canale tv diretta streaming formazioni

2025-07-18 09:41:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’Italia continua a sognare nell’Europeo femminile e dopo il successo sulla Norvegia le Azzurre si giocano l’accesso alla finalissima nella semifinale contro l’Inghilterra L’Italia è tornata in semifinale dell’ Europeo Femminile dopo 28 anni e per la prima volta in assoluto nell’era a 16 squadre. Dopo aver battuto la Norvegia le ragazze di Soncin affronteranno l’Inghilterra femminile, protagonista di un quarto di finale clamoroso contro la Svezia, e si conferma fra le favorite assolute per la vittoria del titolo. Le Azzurre non partono quindi favorite nel pronostico iniziale, ma martedì 22 luglio allo Stade de Geneve di Ginevra in 90 minuti tutto può davvero succedere e Girelli e compagne ci stanno abituando ad imprese memorabili. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: femminile - inghilterra - italia - calciomercato

Sei Nazioni femminile: Inghilterra campione! Battuta (rischiando) la Francia - Con ancora Italia-Galles da giocare domani, il Guinness Women’s Six Nations 2025 ha già messo in palio il titolo, con la sfida tra Inghilterra e Francia che valeva il titolo.

Euro femminile 2025: Francia 2-1 Inghilterra - 2025-07-05 23:11:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La Francia ha superato l’Inghilterra nel loro scontro Euro 2025 di apertura, ottenendo una vittoria per 2-1 in una partita che ha visto il dramma, i gol non consentiti e una raffica di occasioni in ritardo per le leonesse.

Inghilterra, atlete trans bandite dal calcio femminile - La svolta dopo la sentenza della Corte Suprema: la stessa decisione è stata presa dalle federazioni di cricket e netball

FENOMENO! Con una doppietta e QUESTO cabezazo all'ultimo minuto contro la Norvegia, Cristiana Girelli manda in semifinale l'Italia femminile all'Europeo che si sta disputando in Svizzera. Ora la vincitrice tra Svezia ed Inghilterra Il 2-1 finale permet Vai su Facebook

Inghilterra-Italia femminile: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Euro 2025 Femminile, l'Inghilterra raggiunge l'Italia in semifinale: da 0-2 a 2-2 e vittoria ai rigori sulla Svezia. Segnati appena 5 penalty su 14!; Svezia-Inghilterra femminile pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto.

Inghilterra-Italia femminile: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - L'Italia è tornata in semifinale dell' Europeo Femminile dopo 28 anni e per la prima volta in assoluto nell'era a 16 squadre. Segnala calciomercato.com

Quando gioca l’Italia femminile in semifinale agli Europei con l’Inghilterra: la data della prossima partita - Dopo la vittoria sulla Norvegia, l'Italia femminile affronterà l'Inghilterra nella semifinale degli Europei femminili: la data della prossima partita ... Si legge su fanpage.it