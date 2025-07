Calcio il Forlì sfida il Cesena nel tradizionale memorial Silver Sirotti

Sabato 26 luglio alle 20.30 allo stadio Tullo Morgagni torna il classico appuntamento di mezza estate con l’8° Memorial Silver Sirotti. La partita tra Forlì-Cesena sarĂ , come da tradizione, l’occasione per ricordare, a 51 anni dalla tragica scomparsa il capotreno eroe del treno Italicus. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Calcio, il Forlì sfida il Cesena nel tradizionale memorial Silver Sirotti; Un classico dell'estate, il Forlì sfida il Cesena allo stadio Morgagni nel memorial Silver Sirotti; CALCIO: Forlì e Cesena si sfideranno nell'ottavo Memorial Sirotti.