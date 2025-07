Calcio donne serie B | il nuovo acquisto per le citte arriva dal Pavia Anselmi prende un’altra attaccante

AREZZO Continua a pieno ritmo la costruzione della rosa dell’ Arezzo calcio femminile che affronterĂ la prossima stagione di serie B. La societĂ del presidente Massimo Anselmi ha infatti annunciato un altro innesto: si tratta dell’attaccante Vanessa Lazzari, che si lega alle amaranto fino al 30 giugno prossimo. Classe 2000, è cresciuta nel settore giovanile del Brescia per poi esordire in serie B nella stagione 202021 con l’Orobica Bergamo, squadra con cui successivamente ha giocato per due stagioni in serie C. Nella scorsa annata è tornata in cadetteria indossando la maglia del Pavia Academy, con cui ha disputato 29 partite e realizzato 7 gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio donne serie B: il nuovo acquisto per le "citte» arriva dal Pavia. Anselmi prende un’altra attaccante

