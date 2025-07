Calcio a 5 Kappabi Mancini allenerà i portieri

La dirigenza del Kappabi Futsal Potenza Picena ha inserito nello staff tecnico il sangiorgese Alberto Mancini. Si tratta di un profilo di assoluto livello che va ad impreziosire lo staff di mister Giuseppe Moro. Vanta collaborazioni con club di livello: cofondatore e consigliere dell’Associazione italiana preparatori portieri futsal, nel 2014 ha fatto parte dello staff del Real Rieti, nel 2016 del Montesilvano, pure con la compagine femminile, e nella stessa annata con la Nazionale femminile. Poi per lui Feldi Eboli, Pescara e Napoli Futsal. Nel lunghissimo curriculum vanta anche tornei in A2 con Futsal CobĂ e Futsal Samb, in Cadetteria con il Caffè Portos e Recanati C5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

