Caivano cocaina nascosta in una fioriera | arrestato pusher al Parco Verde

Parco Verde, droga sepolta tra le piante: 56enne ai domiciliari dopo il blitz dei Carabinieri. Caivano (Napoli) – I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 56 anni, P. P., già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre nascondeva una busta sospetta in una fioriera nel cuore del Parco Verde. L’episodio è avvenuto durante uno dei controlli quotidiani messi in atto per contrastare lo spaccio di droga nel complesso residenziale. I militari, appostati a breve distanza, hanno osservato il 56enne mentre scavava nella terra della fioriera per seppellirvi un involucro. Pochi istanti dopo, il 56enne è stato fermato nei pressi della sua abitazione al piano terra. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

