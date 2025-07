Cade dalla bici e sbatte la testa ferito un 40enne ad Agropoli

Paura ad Agropoli dove un ciclista è caduta riportando gravi ferite e anche una botta alla testa. L'incidente La caduta si è registrata questa mattina in via Fuonti. Il ciclista di circa 40 anni è rimasto vittima di una brutta caduta mentre circolava con la sua bicicletta. Secondo una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Agropoli, perde il controllo della bici e cade: 40enne in ospedale.

