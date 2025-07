Cabina di regia treni Chiassai Martini | Grave il mancato invito ai pendolari così come l' inerzia della Regione

È concreto il rischio che, dal 1° gennaio 2026, i regionali, convogli sotto i 200 kmh vengano deviati dalla Direttissima alla linea lenta. Questo il tema al centro dell’incontro tra le Regioni Toscana, Umbria e Lazio, Trenitalia, RFI e i Sindaci del Valdarno aretino e fiorentino e dei territori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: cabina - regia - treni - chiassai

FOTO/ Ambiente: cabina di regia permanente con associazioni e istituzioni - Tempo di lettura: 2 minuti Una cabina di regia permanente sull’ambiente: è l’obiettivo ambizioso che si è dato l’assessore comunale di Benevento Alessandro Rosa.

Regione, nasce la Cabina di regia per il reinserimento sociale dei detenuti - La giunta regionale, riunita in seduta ordinaria nella serata di ieri, ha espresso parere favorevole all’Intesa per il rilascio della seconda proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo alla società Stoccaggi Gas Italia Adriatica Spa.

Scattato dal porto di Ancona il "Raid dell'Adriatico": in cabina di regia anche il Club AutoMoto Storiche dorico - ANCONA – Un viaggio alla scoperta della Dalmazia, una delle regioni più affascinanti della Croazia, ricca di storia, cultura e bellezze naturali mozzafiato.

LAVORI SU LINEA FERROVIARIA RFI ha annunciato lavori nella Galleria di San Donato che, dal 18 al 23 luglio, comporteranno il passaggio di 18 treni dalla Direttissima alla linea lenta, con l'allungamento dei tempi di percorrenza da/per Firenze. ?Il Vai su Facebook

Cabina di regia sui treni, il sindaco Chiassai: “Grave l’assenza del Comitato pendolari, non invitato all’incontro”; Cabina di regia sui treni, Chiassai Martini non risparmia nessuno; Cabina di regia sui treni, Chiassai: “Grave l’esclusione del Comitato pendolari. Regione Toscana assente e inerme di fronte ai disservizi”.

Cabina di regia sui treni, il sindaco Chiassai: “Grave l’assenza del Comitato pendolari, non invitato all’incontro” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Cabina di regia sui treni, Chiassai: “Grave l’assenza dei pendolari e l’inerzia della Regione” - All’indomani del vertice tra le Regioni Toscana, Umbria e Lazio, Trenitalia, RFI e i Sindaci del Valdarno aretino e fiorentino sul rischio del passaggio dei treni regionali in Lenta, interviene il Sin ... Si legge su valdarnopost.it