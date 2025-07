Firenze, 18 luglio 2025 – È un mestiere antico e pieno di fascino. Ma senza un ricambio generazionale, i butteri rischiano di scomparire. A tenere in piedi l’antica tradizione, una delle ultime aziende agricole dove si alleva la vacca maremmana come un tempo, è quella di Alberese, gestita da Ente Terre della Regione Toscana. Il capo buttero, Stefano Pavin, un’icona per i custodi delle mandrie, sta andando in pensione, e si cerca un giovane da avviare al lavoro. L’Ente Terre è a gestione pubblica; attualmente vi lavorano quattro butteri su un territorio di circa 4mila ettari. Ogni giorno, in tutte le stagioni, sono incaricati di occuparsi della mandria composta da tori e vacche maremmane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Butteri tra storia e leggenda, ma rischiano di scomparire”