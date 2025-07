Bus la nuova fermata non si farà | Ma aumenteremo le corse

La giunta comunale di Modigliana risponde alla richiesta del capogruppo consiliare di minoranza ‘ModiglianAttivazione’, Adriano Cheli di istituire una fermata autobus anche in via Garibaldi, e anche di ampliare l’offerta dei servizi del trasporto pubblico locale. La giunta ricorda ai cittadini che in paese ci sono tre fermate: una nuova in piazza Cesare Battisti, quella in viale della Repubblica e quella in piazzale Enzo Ferrari "dove trovano idonea collocazione le fermate delle autocorriere e delle auto private degli accompagnatori che attendono l’arrivo dei ragazzi in occasione del periodo scolastico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

