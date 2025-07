Buone notizie per Pippo | intervento riuscito e condizioni stabili

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è concluso positivamente l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella giornata di mercoledì 17 luglio Pippo, il cane rimasto vittima di una frattura a tibia e perone della zampa sinistra. L’equipe veterinaria è intervenuta con l’applicazione di una placca per stabilizzare l’arto lesionato, seguendo un protocollo che ha dato i risultati sperati. Le condizioni post-operatorie sono apparse subito incoraggianti: Pippo ha trascorso una notte tranquilla, elemento che lascia ben sperare per un decorso regolare e privo di complicazioni. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti da parte della clinica veterinaria, che continuerà a monitorare attentamente il processo di recupero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Buone notizie per Pippo: intervento riuscito e condizioni stabili

Buone notizie per Pippo: intervento riuscito e condizioni stabili

