Bucciano grande successo per la prima edizione della ‘Partita del Cuore’

Tempo di lettura: 3 minuti Una serata di sport, solidarietà e grande partecipazione quella andata in scena giovedì 17 luglio a Bucciano, in occasione della prima edizione della Partita del Cuore, promossa e organizzata dal Forum dei Giovani di Bucciano. L’evento, perfettamente riuscito sotto ogni punto di vista, ha richiamato un folto pubblico e ha regalato momenti di emozione e leggerezza. A scendere in campo, la rappresentativa locale, guidata in panchina da mister Giuseppe Matera ed in campo dal capitano don Luigi Antonio Valentino parroco di Bucciano, e la squadra dell’Ordine dei Giornalisti Campani, capitanata dal giornalista buccianese doc Pasquale Ciambriello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bucciano, grande successo per la prima edizione della ‘Partita del Cuore’

In questa notizia si parla di: bucciano - prima - edizione - partita

#eventi Grande attesa a Bucciano per la la Prima Edizione della “Partita del Cuore”>> https://shorturl.at/zcjxp Vai su Facebook

Bucciano, grande successo per la prima edizione della Partita del Cuore; Bucciano (Bn) si prepara alla Prima Edizione della “Partita del Cuore”: in campo il 17 luglio; Bucciano si prepara alla Prima Edizione della “Partita del Cuore”. –.

A Bucciano giornalisti e rappresentativa locale in campo per la solidarietà - Si è tenuta venerdì 4 luglio, presso l’Aula Consiliare del Comune di Bucciano, la conferenza stampa di presentazione della “Partita del Cuore”, l’atteso evento sportivo e solidale che si svolgerà giov ... Come scrive ntr24.tv

Montesarchio, attori e vecchie glorie in campo per la prima edizione ... - I fondi sono stati devoluti in beneficenzaMontesarchio, attori e vecchie glorie in campo per la prima edizione della Partita del Cuore I fondi sono stati devoluti in beneficenza ... Scrive ilmattino.it