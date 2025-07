Boxe | Usyk-Dubois a Wembley il secondo atto che vale il Mondiale unificato dei massimi

Oleksandr Usyk contro Daniel Dubois, due anni dopo. Se nel 2023 era Wroclaw la sede del combattimento valido per il titolo mondiale, stavolta il teatro è Wembley, lo stadio simbolo non soltanto del pugilato. Una sfida, questa, che ha visto volare via 60.000 biglietti in 24 ore, 78.000 alla fine di giugno e la prospettiva di un numero non lontano dai 90.000. Usyk, 38 anni contro i 27 di Dubois, è ancora considerato l’ampio favorito. E anche in conferenza stampa, pur rispettando il suo avversario, ha fatto capire che sarà molto carico per raggiungere il suo obiettivo: “ Rispetto questo giovane ragazzo, è motivato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe: Usyk-Dubois, a Wembley il secondo atto che vale il Mondiale unificato dei massimi

