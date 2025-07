Boxe Manny Pacquiao per la leggenda | sfida a Barrios per la corona dei welter a 46 anni e dopo 4 stagioni di assenza!

A Manny Pacquiao, evidentemente, 46 anni non bastano. C’è di fronte Mario Barrios nella notte tra sabato 19 e domenica 20 a Las Vegas, ma soprattutto c’è un pezzo di storia, perché tenta di mettersi nel solco di grandissimi nomi che hanno compiuto imprese non dissimili in età avanzata. La cosa particolare è che la leggenda filippina gode anche dei favori del pronostico di diversi big del passato e del presente. Floyd Mayweather e Amir Khan sono i capofila del sostegno a Pacquiao. Principalmente è il fatto che Barrios non sia considerato alla sua altezza, pur avendo 16 anni meno di lui, a far pendere la bilancia dalla parte dell’idolo delle Filippine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe, Manny Pacquiao per la leggenda: sfida a Barrios per la corona dei welter a 46 anni e dopo 4 stagioni di assenza!

In questa notizia si parla di: pacquiao - barrios - manny - leggenda

