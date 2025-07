Botte al centro estivo Educatore a processo

Ha preso il via ieri davanti al giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli il processo a carico di un 55enne di Martinsicuro. Una vicenda che ha preso spunto dalla denuncia dei familiari di tre dodicenni; assistiti dall’avvocato Mauro Gionni, si sono costituiti parte civile, anche per conto dei minori che avevano partecipato ad una colonia estiva a Meschia (Roccafluvione), organizzata dalla parrocchia ’Sacro Cuore’ di Martinsicuro. Nel corso della prima udienza le parti hanno chiesto l’ammissione delle prove. Dalla prossima udienza inizierà la raccolta delle testimonianze ammesse al dibattimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte al centro estivo. Educatore a processo

In questa notizia si parla di: processo - botte - centro - estivo

Saluta la ragazza di un altro e lo pestano di botte: in quattro a processo per lesioni - ANCONA – Aveva salutato la fidanzata di un altro, conosciuta da altri suoi amici, mentre si trovava in piazza del Papa e in pochi minuti si è ritrovato a terra, svenuto.

Mamma a processo per insulti e botte sul figlio: “Mi spaccava i mestoli di legno addosso” - Dovrà rispndere di maltrattamenti una donna finita a processo. Umiliava, insultava e picchiava suo figlio, colpendolo con mestoli di legno.

Cocaina, serata con due ragazze e botte all’ex fidanzata che scopre tutto: campione di karate a processo a Torino - Lei, la sua ex fidanzata, torna nell’appartamento in cui ha vissuto con lui per riprendere alcuni oggetti.

Rassegna Stampa - Seguite le altre edizioni alle 13.30, 17.30, 19.30, 20.30 e 23 su Tv Centro Marche canale 10 del digitale terrestre; Regione Marche Vai su Facebook

Botte al centro estivo. Educatore a processo.

Botte al centro estivo. Educatore a processo - Il 55enne è accusato di abuso di mezzi di correzione, percosse, lesioni, tentata violenza privata. Segnala ilrestodelcarlino.it

Bimbo rischiò di annegare, a processo istruttori centro estivo - Sette persone, tra bagnini e istruttori di un centro estivo, sono a processo per lesioni colpose dopo che due anni fa un bambino di di 6 anni ha rischiato di annegare nella piscina di uno ... Secondo ansa.it