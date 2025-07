Borsellino stava indagando su chi ostacolò Falcone | l’ultima notte del giudice raccontata in un nuovo libro

Parlare di Paolo Borsellino come di uno degli eroi della lotta alla mafia gli fa onore, ma rischia di mettere in ombra la singolare statura professionale, umana e spirituale di questo testimone, allo stesso tempo, del coraggio civico e di una fede profonda e vissuta con totale coerenza. Anche grazie a documenti inediti e a interviste con testimoni qualificati, con il suo nuovo libro “Paolo Borsellino. La toga, la fede, il coraggio” ( Edizioni San Paolo ), Vincenzo Ceruso mostra come il movente ultimo dell’uccisione di Borsellino sia da ricercare nelle sue indaginisul territorio e nell’individuazione delle alleanze e delle complicitĂ che Cosa nostra aveva intessuto con la borghesia mafiosa e con la grande imprenditoria siciliana e nazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - “Borsellino stava indagando su chi ostacolò Falcone”: l’ultima notte del giudice raccontata in un nuovo libro

In questa notizia si parla di: borsellino - libro - stava - indagando

“Medico in terra di mafia. il cardiologo di Paolo Borsellino si racconta”: la presentazione del libro di Pietro di Pasquale - La testimonianza di un medico che ha dovuto affrontare innumerevoli sfide fin dall’inizio della carriera per preservare la propria integrità .

Da Capaci a via D'amelio ricordando i 57 giorni Sabato 11 luglio 1992 Dall'agenzia grigia di Paolo Borsellino: Roma Sco Ore 16:30 Salerno con Cavaliero Vai su Facebook

Il verbale “ritrovato” non certifica l’interesse di Borsellino per la pista nera; Un Vietnam chiamato Caltanissetta; La mafia indagata da Borsellino non era quella cinematografica del bacio tra Riina e Andreotti: dossier appalti seppellito, il tradimento all’eredità del magistrato.

Credit: Cristiano Laruffa / AGF / Edizioni San Paolo - Il ricercatore palermitano e studioso di criminalità mafiosa Vincenzo Ceruso ra ... Si legge su tpi.it

Capaci, Borsellino “stava indagando sui neri e Servizi” - Paolo Borsellino, un mese prima di essere ucciso in via D’Amelio a Palermo il 19 luglio del 1992 stava indagando sui collegamenti tra mafia, eversione nera e servizi segreti per illuminare i ... Secondo ilfattoquotidiano.it